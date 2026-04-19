Outro bebé? Sofia arruda faz revelação: “Tudo aconteceu ao mesmo tempo”

A atriz portuguesa Sofia Arruda é mãe de dois filhos, fruto do casamento com o fisioterapeuta David Amaro. O casal é pai de Xavier, de 6 anos, e de Olívia, de 1 ano, que ocupam um papel central na vida da atriz e na sua rotina diária.

Conhecida por partilhar frequentemente momentos do seu quotidiano familiar nas redes sociais, Sofia Arruda recorreu agora às plataformas digitais para revelar várias novidades pessoais e profissionais, entre as quais se destaca uma mudança de casa que descreve como marcante e emocional.

“Tudo aconteceu ao mesmo tempo”: uma fase de grandes mudanças

No seu testemunho, a atriz começou por explicar que está a viver um período de várias transformações em simultâneo, incluindo projetos profissionais e decisões pessoais importantes. Sofia Arruda encontra-se atualmente no Porto, onde vai iniciar um novo desafio profissional: “Vou começar aqui um trabalho. Vou começar a gravar uma série. Uma coisa que eu queria muito, muito, muito.”

Ao mesmo tempo, revelou que outras mudanças significativas surgiram na sua vida quase em simultâneo, entre elas a decisão de mudar de casa. A atriz confessou que a decisão de deixar a casa atual não foi fácil, sublinhando o forte valor sentimental do espaço onde viveu momentos muito importantes em família.

A casa, que foi remodelada e pensada ao detalhe pelo casal, representa muito mais do que um espaço físico para Sofia Arruda, sendo descrita como um lugar repleto de memórias felizes. Entre as recordações mais marcantes, destacou o crescimento da filha mais nova:

“Foi lá que a Olívia começou a gatinhar, a andar e a dizer as primeiras palavras.”

A atriz assumiu ainda a dificuldade emocional de abandonar o espaço onde viveu tantas fases importantes da sua vida familiar, admitindo sentir-se dividida entre a nostalgia e a necessidade de mudança. Apesar da ligação emocional à casa, Sofia Arruda explicou que a mudança era necessária para o bem-estar da família, uma vez que o espaço atual foi pensado para uma realidade diferente da que vivem hoje.

Com o crescimento dos filhos, a família sentiu necessidade de uma casa com uma tipologia mais adequada, tendo conseguido encontrar a solução após algum tempo de procura e negociação.

A atriz revelou ainda que a mudança está a acontecer de forma acelerada, o que está a tornar esta fase particularmente caótica. Entre compromissos profissionais no Porto e a necessidade de desocupar rapidamente a casa atual, Sofia Arruda descreveu a transição de forma bem-humorada:

“Vamos acampar na casa nova.”

Segundo explicou, a nova habitação ainda não está totalmente equipada, o que obrigará a família a viver de forma provisória enquanto organiza o espaço. Apesar disso, a atriz encara esta fase como uma aventura, ainda que reconheça o desafio que representa.

Entre emoções, mudanças e novos projetos profissionais, Sofia Arruda vive uma fase de transformação intensa, marcada por despedidas e recomeços. A atriz mostra-se dividida entre a saudade da casa onde construiu tantas memórias e o entusiasmo por uma nova etapa que promete trazer novos capítulos à vida familiar.

Apesar do desafio, a artista mantém uma atitude positiva e convida os seguidores a acompanharem esta nova fase, que descreve como um período de adaptação, criação e construção de novas memórias em família.

Veja aqui mais um desabafo da atriz: