«Continuo firme»: Este é o sacrifício de Sofia Arruda para manter corpo escultural

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:12
A atriz mostra como mantém a forma perfeita.

A atriz Sofia Arruda, conhecida do público português pelo seu percurso na televisão, tem vindo a usar as redes sociais como um espaço de partilha, proximidade e inspiração, destacando-se, sobretudo, pelas suas dicas sobre uma vida saudável.

Sofia é reconhecida não apenas pelo talento e carisma frente às câmaras, mas também pela energia, bem-estar e cuidado com a saúde física e mental. Recentemente, partilhou um story no Instagram em que revelou parte da sua rotina de treino"Só para fazer prova que continuo firme no meu desafio. Para quem não sabe, o desafio é fazer 3 treinos de musculação por semana durante 4 meses. O meu PT Gonçalo Santos garante que vou ter bons resultados."

A atriz não se limita a praticar exercício físico para si própria. Sofia apoia e incentiva todos os seus seguidores a manterem uma vida ativa, valorizando tanto a saúde mental como a física. Através de publicações diárias, transmite mensagens sobre disciplina, constância e importância do movimento, mostrando como o treino e o cuidado pessoal são fundamentais para uma vida equilibrada e saudável.

Com esta presença digital, Sofia Arruda consolida-se como uma referência em bem-estar, inspirando quem a acompanha a adotar hábitos mais saudáveis e a investir na saúde e qualidade de vida, dentro e fora das redes sociais.

Relembre-se deste momento emocionante quando a atriz estava grávida: 

Mais Fora do Ecrã