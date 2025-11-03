«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante

A atriz Sofia Arruda, de 37 anos, voltou a surpreender os fãs com uma mudança radical de visual que está a dar muito que falar nas redes sociais. Conhecida pelo seu estilo discreto e sofisticado, a atriz decidiu dar um novo ar à sua imagem e disse adeus ao cabelo comprido, optando por um corte mais curto e moderno — uma transformação que deixou os seguidores completamente rendidos.

Num vídeo partilhado no Instagram, Sofia Arruda mostrou todo o processo da mudança e fez um “get ready with me”, onde revelou não só o novo corte, mas também os preparativos para a sua presença no Tribeca Festival, evento onde marcou presença com um vestido branco elegante e cheio de estilo.

Na legenda da publicação, a atriz brincou com os seguidores, escrevendo: «Aprovado até ao fim? 🤭», desafiando os fãs a partilharem as suas opiniões sobre o novo visual.

A resposta foi imediata e unânime: os elogios multiplicaram-se, com os seguidores a mostrarem-se encantados com a mudança. Entre os inúmeros comentários, destacam-se mensagens como:

«Amoooo», «Linda 😍», «Uau», «Está tão giro o cabelo», e ainda «Adorei tudo! O corte de cabelo está maravilhoso ❤️». Com esta transformação, Sofia Arruda mostra mais uma vez que não tem medo de arriscar, revelando uma imagem mais fresca, leve e moderna, sem perder o charme e a elegância que sempre a caracterizaram.

Entre “Aprovadíssimo” e “Gata”, como muitos lhe chamaram, o consenso é claro: Sofia Arruda está deslumbrante e o novo visual foi um verdadeiro sucesso.

Veja aqui:

