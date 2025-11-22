Este método inovador para crianças focadas e disciplinadas, está a inspirar milhares de pais

A atriz portuguesa Sofia Arruda é mãe de dois filhos, fruto do seu casamento com o fisioterapeuta David Amaro. O casal tem Xavier, de 6 anos, e Olívia, de 1 ano, que ocupam um lugar central na vida da atriz.

Sofia partilha frequentemente nas redes sociais a sua abordagem à educação e organização familiar, mostrando como concilia a vida profissional com a maternidade. Entre os métodos que utiliza para estruturar o dia a dia das crianças, destaca-se o uso de quadros de tarefas e rotinas. Estes quadros, muitas vezes em madeira e de cariz pedagógico, ajudam os filhos a compreender a importância do tempo e das responsabilidades, distribuindo momentos para brincar, comer, dormir e realizar outras atividades diárias.

Segundo a atriz, estas ferramentas têm um impacto direto no desenvolvimento das crianças. “Este quadro tem ajudado muito e vai ajudar muito o Xavier na escola, a focar-se, a ter atenção…”, revelou Sofia, mostrando como pequenas rotinas podem fortalecer competências essenciais desde cedo.

Conhecida pela sua boa disposição e energia positiva, Sofia Arruda dá também grande importância à saúde física e mental, não só para si própria, mas também para criar um ambiente equilibrado e saudável em casa. A atriz acredita que educar os filhos não passa apenas por ensinar tarefas, mas também por proporcionar momentos de qualidade, atenção e afeto.

Em suma, Sofia Arruda mostra que é possível conciliar carreira, família e autocuidado, criando um lar estruturado, divertido e educativo para os filhos, onde cada rotina e cada momento têm o seu valor.

