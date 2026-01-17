Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Está a nascer um amor proibido

Pode vir aí uma reviravolta na sua novela.

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) foi ter com Nelson (Fernando Rodrigues) e pede-lhe para falar com Domingos (João Lagarto), pois nunca o viu tão chateado. São conta que até ovos mexidos com bacon ele recusou. Nelson não consegue segurar as lágrimas e diz que hoje faria 35 anos de casado. São não se lembrou e sente-se uma besta por estar a chateá-lo com os seus problemas.

Nelson recorda que Carmo tinha planeado fazer um cruzeiro em Itália e fica triste por não ter cumprido o seu sonho. São acha que Nelson devia cumprir o sonho dela e fazer ele a viagem. São até se oferece para ir com Nelson e toca-lhe amigavelmente. Nelson olha para São, como se a visse pela primeira vez.

Recorde-se que Domingos é o pai da nora de São:

