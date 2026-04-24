Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos tem de ser operado

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) cuida de Domingos (João Lagarto). Ele brinca com ela e diz que hoje foi ele que a veio visitar. Sara espera que aquilo não se volte a repetir, pois gosta dele como um segundo pai e não o quer ver ali. O médico chega com o resultado dos exames e diz que as notícias não são muito animadoras.

O médico informa que Domingos precisa de ser operado ao coração e São (Sofia Grillo) fica muito aflita. Sara diz que as coisas agora são mais simples, mas Domingos recusa-se a ser operado e que ir embora da clínica.

Recorde-se que Domingos tem o 'sonho' de conviver com o neto: