Amor à Prova

Vem aí «Amor à Prova»: São luta para ver Nico e acusa todos à sua volta

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:15
Vem aí «Amor à Prova»: São luta para ver Nico e acusa todos à sua volta - TVI

Visita ao neto transforma-se em drama.

Em «Amor à Prova», Nelson (Fernando Rodrigues) conta a São (Sofia Grillo) a situação delicada da saúde de Nico (Salvador Biernat) e decide levá-la à clínica para que possa ver o neto. Antes de entrar, pede-lhe para ter cuidado e não ser vista por ninguém. São agradece o gesto, afirmando que aquele momento significa muito mais do que flores ou pastéis de nata.

Enquanto se dirige ao quarto de Nico, São é surpreendida por Alice (Mafalda Marafusta), que a observa. São explica que já sabe do estado do neto e que precisa vê-lo, mostrando o seu carinho e preocupação por Nico. Alice comove-se com a dedicação de São, mas acredita que não deve deixá-la entrar, receando a reação de Tomás (João Jesus)

A situação escalda quando São explode, acusando Sara de fingir não perceber a falta de entusiasmo de Cris em relação ao casamento e Alice de esconder os seus verdadeiros sentimentos por Cris (José Condessa), revelando tensões e emoções à flor da pele.

Relembre-se que Sara quer convidar David para o casamento: 

