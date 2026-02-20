Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) estranha a atitude de Domingos (João Lagarto), mas ele diz que sempre se interessou por Cris (José Condessa). São aproveita a boa onda dele e revela que foi Nelson quem lhe contou que Nico (Salvador Biernat) tinha piorado e que a levou à clínica. Domingos não gosta. São revela que conseguiu convencer Alice (Mafalda Marafusta), a deixá-la ver o neto.

São traz uma sopa a Cris (José Condessa) e diz-lhe que esteve com Alice. São afirma que Alice gosta de Cris, tal como Cris gosta dela. Cris passa-se e relembra a mãe que gosta de Sara e que vai casar com ela. São promete não tocar mais no assunto, mas acha que tem razão. Cris apaga o contacto de Alice, para provar que não quer saber dela.

Recorde o primeiro beijo de Cris e Alice: