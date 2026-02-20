Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 24min
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice - TVI

O jovem toma uma decisão drástica.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) estranha a atitude de Domingos (João Lagarto), mas ele diz que sempre se interessou por Cris (José Condessa). São aproveita a boa onda dele e revela que foi Nelson quem lhe contou que Nico (Salvador Biernat) tinha piorado e que a levou à clínica. Domingos não gosta. São revela que conseguiu convencer Alice (Mafalda Marafusta), a deixá-la ver o neto.

São traz uma sopa a Cris (José Condessa) e diz-lhe que esteve com Alice. São afirma que Alice gosta de Cris, tal como Cris gosta dela. Cris passa-se e relembra a mãe que gosta de Sara e que vai casar com ela. São promete não tocar mais no assunto, mas acha que tem razão. Cris apaga o contacto de Alice, para provar que não quer saber dela.

Recorde o primeiro beijo de Cris e Alice:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Bruno abre o coração a Sara «Desde sempre que sou apaixonado por ti»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Sara deixa Bruno «encostado à parede» ao pedir explicações

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Domingos apercebe-se do interesse de Nelson por São

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Tomás é brusco com Alice: «Já estás a abusar»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Simone anuncia decisão a Vítor: «Temos que nos afastar»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
1

Sharam Diniz

17 nov 2025
2

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje
3

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set 2025
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Ontem

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem
Mais Fora do Ecrã