«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

A recuperação de Nuno Markl, internado após sofrer um AVC, tem sido acompanhada por uma grande onda de solidariedade, mas nos últimos dias essa união foi abalada por uma polémica inesperada. Gustavo Santos publicou um vídeo onde atacou o humorista, descrevendo-o como “pálido, flácido, pré-obeso e pró-vacinas”, palavras que geraram revolta imediata entre o público e diversas figuras conhecidas.

A atriz Sofia Grillo que deu vida a Lenita na novela «Festa é Festa», decidiu pronunciar-se e chamar à atenção para aquilo que considera um fenómeno preocupante: a propagação de opiniões irresponsáveis que se passam por conhecimento científico. Começou por lembrar o rigor exigido à medicina, afirmando que “um médico precisa de uma década para se formar: seis anos de curso e mais quatro ou seis de especialidade”. Em seguida, apontou a forma como a internet e as redes sociais amplificam discursos pouco fundamentados, comentando que estes tempos trazem “muita convicção, pouco estudo”.

A atriz tornou-se ainda mais incisiva ao alertar para o perigo que esse tipo de postura representa, escrevendo que há pessoas a falar “de medicina, vacinas e diagnósticos com uma segurança que não vem de preparação nenhuma” e concluindo de forma inequívoca: “É irresponsável e perigoso!” No final, deixou uma mensagem de afeto e força dirigida a Nuno Markl, lamentando a ignorância que considera evidente no ataque e reafirmando total confiança no trabalho dos profissionais de saúde: “Perdoai-lhes… que hoje não consigo. As melhoras. Estás nas mãos dos melhores do mundo, os médicos do nosso SNS.”

Na legenda da publicação, reforçou o mesmo sentimento: «As melhoras @nunomarkl. Estás nas mãos dos melhores do mundo. Os médicos do nosso SNS.» A reação do público não tardou e foram muitos os comentários de apoio, entre eles: «Tem toda a razão muito querida Sofia», «Infelizmente, estamos assim em quase todas as áreas», «Obrigado por fazer este post» e «A ignorância é muito atrevida…». As respostas mostram não só a solidariedade com Nuno Markl, como também o reconhecimento da importância de combater discursos irresponsáveis em momentos tão sensíveis.

Reveja aqui um momento engrançado entre a atriz e o ator Manuel Melo:

