Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Em «Terra Forte», o velório de Vivi (Sofia Nicholson) está a decorrer na igreja, com todos a assustarem-se com a imagem em stand-up de tamanho real de Vivi junto ao altar. Delfina (Elsa Galvão) diz a Sónia (Mafalda Tavares) e Rufino (Vitor Norte) não concordar com aquilo.
Kadu (Vicente Ramirez) diz aos irmãos continuar sem acreditar na morte da mãe. Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) vão ter com Marcus (Vitor Hugo), que está com Glória (Maria João Pinho), a dar-lhe os pêsames pela morte de Vivi. Álvaro (José Wallenstein) observa atento Flor depois de trocar um olhar com Glória. Rosa Maria (Custódia Gallego) repara e critica Álvaro a pensar que ele está interessado na sua filha, mas refere ser natural por ela ter puxado na beleza a ela. Álvaro olha-a desconcertado.
Rosinha (Francisca Salgado), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) entram discretamente na igreja para descobrirem quem são os filhos de Vivi. Vivi está disfarçada junto à igreja a ver quem veio ao seu velório, ficando indignada ao ver Maria de Fátima (Rita Pereira) chegar de luto carregado e ar abatido. Padre faz uma missa em memória de Vivi, pedindo a Vini para ler o texto que preparou. Dani, ao ouvir o nome de Vini (Gustavo Alves), levanta-se de imediato, ficando a olhá-lo atónita. Vini vai atrás dela.
Todos ficam espantados ao verem Maria de Fátima entrar, com esta a não se importar minimamente com isso, indo sentar-se à frente com Moreira. Vivi entra pela lateral da igreja, ficando a observar.
