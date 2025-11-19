Vem aí em «Terra Forte»: Vivi pode ser o trunfo para Flor afastar Maria de Fátima e recuperar a fortuna

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) ignora Glória (Maria João Pinho) a dizer-lhe querer saber o que ela esconde sobre Maria de Fátima (Rita Pereira). Vivi abraça feliz Bingo, que é trazido por Rosinha. Esta explica que ela e António não sabiam que Maria de Fátima era alérgica a cães. Glóri minimiza a dizer a Vivi terem de ir encontrar Marcus (Vitor Hugo).
Vivi despede-se de Rosinha (Francisca Salgado), pedindo-lhe que diga a Flor que não tenha problemas de consciência de tirar a herança a Maria de Fátima por ela não merecer nada daquilo. Rosinha fica intrigada. Vini (Gustavo Alves) avisa Vivi e Glória que não vão conseguir ver Marcus por o polícia não as ir deixar entrar. Vivi fica aliviada por Marcus pelo menos ter a atenuante de ter atacado Maria de Fátima por estar embriagado.
Flor (Benedita Pereira) diz a António (João Catarré) achar que Vivi não estava a mentir sobre saber algo sobre Maria de Fátima por ela sempre ter sido de uma seriedade a toda a prova. António diz a Flor poder estar ali a forma de ela afastar Maria de Fátima e recuperar a fortuna da família.
Recorde-se que Vivi está completamente desfeita, pois está prestes a ficar sem a sua casa: