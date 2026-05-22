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Vem aí em «Terra Forte»: Cego, Marcus regressa a casa e é esbofeteado por Vivi e Glória

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 35min
Vem aí em «Terra Forte»: Cego, Marcus regressa a casa e é esbofeteado por Vivi e Glória - TVI

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Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) e Vivi (Sofia Nicholson) riem-se incrédulas por Marcus (Vitor Hugo) questionar se elas se mudaram as duas ali para casa para cuidar dele. Ambas vincam que a vida delas vai continuar fora dali e estão somente a ajudá-lo por caridade.

Vivi diz a Marcus que só está a ajudá-lo por ele ser pai dos seus filhos, e Glória por ter aquele dever por ter sido amante dele tantos anos. Marcus pergunta qual delas vai ficar a viver consigo. Ambas ficam incrédulas, dizendo que nenhuma delas sequer ponderou essa hipótese.

A mãe de Babi afirma que já recompôs a sua vida durante a ausência dele, com Glória a confirmar que ela se casou com Armando. Marcus reclama de ela se ter casado com um homem que andou com a filha deles, quase roçando aquilo a pedofilia. Vivi dá-lhe um estalo, fula.

Marcus insiste que Armando não a ama de verdade, podendo a seguir tentar enrolar-se com Eva. Desta feita, é Glória quem lhe dá um estalo. Marcus argumenta que foi por Vivi ter saído de casa que fez tantos atos diabólicos, dizendo que até um padre lhe disse na prisão que ele tinha sido possuído pelo demónio. Vivi e Glória olham-no céticas.

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Reveja, nas galerias, alguns dos crimes de Marcus e, no vídeo, o momento em que ele é detido:

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