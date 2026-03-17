Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de ser encontrada, Vivi é confrontada com a verdade pura e dura

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de ser encontrada, Vivi é confrontada com a verdade pura e dura - TVI

A vida de Vivi não está fácil.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) admite aos filhos que teve de se conter para não dar uma tareia em Glória (Maria João Pinho), referindo ter ficado espantada por ela não parar de lhe sorrir feliz apesar de tudo. Vivi esboça ar incomodado por todos dizerem que Glória fez tudo o que era possível para a encontrar.

Flor (Benedita Pereira), Rosa Maria, José, António e Glória comentam ter sido muito estranho que Armando (Ricardo Carriço) tenha ido embora sem ver Vivi. Glória conta que Armando ouviu Marcus a dizer que ele e Vivi se tinham envolvido, podendo ter ficado magoado com isso. Todos ficam espantados. Vivi sai de casa ocultada pelos filhos. Vivi diz a Glória para sair de ao pé dela, irritada.

Recorde-se que Vivi queria fugir com Marcus:

Relacionados

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima arrasta Dudu para cancelar teste de paternidade

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Beijo inesperado sela reconciliação após ameaça explosiva de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Laert surpreende Leumi com verdade sobre Adelaide

Terra Forte
Hoje

Terra Forte- Desesperado, Armando confessa: «Ela é a mulher da minha vida»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Vivi faz proposta inesperada a Marcus sobre Glória: «Diz-lhe para vir aqui ter»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima faz ameaça clara a Dudu

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Delfina revela passado obscuro de Rufino

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
Ontem
1

Fernanda Serrano sofre «uma aparatosa queda»

A Protegida
Ontem
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris anuncia que já não vai haver casamento

Amor à Prova
Ontem
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Casamento de Sara e Cris está condenado?

Amor à Prova
ter, 24 fev
4

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
5

Vem aí «Terra Forte»: Marcus sai da esquadra sem punição e gera caos

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge estar grávida

Amor à Prova
dom, 15 mar

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino ataca Caio quando ele menos espera

Terra Forte
dom, 15 mar

Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita»

Ontem

Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»

Queridos Papás
Ontem

Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

sáb, 14 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao ver o casamento ser cancelado, Sara deixa promessa

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Queremos todos viver aí»: a nova casa de Angie Costa é deslumbrante e está a deixar todos rendidos

Hoje

Mãe de José Raposo celebra 91 anos e surge em fotografia especial e inesperada: «Uma idade bonita»

Ontem

Diogo Amaral surpreende mulher especial e a reação diz tudo: «Só pela gargalhada, já valeu a pena»

Ontem

Jessica Athayde foge da zona de conforto e fica em choque: «Estão todos nus, nuas»

Ontem

É desta que vão ter um menino? Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio desvendam sexo do bebé

Ontem

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã