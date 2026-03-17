Vem aí em «Terra Forte»: Depois de ser encontrada, Vivi é confrontada com a verdade pura e dura

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) admite aos filhos que teve de se conter para não dar uma tareia em Glória (Maria João Pinho), referindo ter ficado espantada por ela não parar de lhe sorrir feliz apesar de tudo. Vivi esboça ar incomodado por todos dizerem que Glória fez tudo o que era possível para a encontrar.

Flor (Benedita Pereira), Rosa Maria, José, António e Glória comentam ter sido muito estranho que Armando (Ricardo Carriço) tenha ido embora sem ver Vivi. Glória conta que Armando ouviu Marcus a dizer que ele e Vivi se tinham envolvido, podendo ter ficado magoado com isso. Todos ficam espantados. Vivi sai de casa ocultada pelos filhos. Vivi diz a Glória para sair de ao pé dela, irritada.

Recorde-se que Vivi queria fugir com Marcus: