Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 37min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

A família fica em pânico.

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos) continua a dizer a Sónia (Mafalda Tavares) e Glória (Maria João Pinho) ser estranho que Vivi (Sofia Nicholson) tenha saído quando é tradição de família tomarem um brunch juntos ao domingo. Todas estacam geladas ao verem na televisão a notícia de um carro ter caído na ravina, não havendo sinal de sobreviventes.

Glória liga para Rodrigo a perguntar-lhe se sabe qual é a marca do carro que caiu da falésia.

Eva (Josefine Winkler), Vini (Gustavo Alves), Babi e Marcus encontram-se, e todos negam saberem de Vivi. Marcus (Vitor Hugo) recebe chamada de Glória a dizer que foi o carro dele que caiu na ravina. Babi conta aos irmãos do acidente que pode ter envolvido a mãe.

De recordar que Vivi tem estado desorientada com tudo o que está a acontecer e ameaçou a antiga patroa:

