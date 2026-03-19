Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi preferiam ter ficado com o dinheiro, em vez da mãe estar viva?

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson). preparou um pequeno-almoço especial para os filhos, dizendo querer recordar os tempos felizes da família. Vivi reitera, no entanto, para todos para não pensarem que ela vai voltar a ser escrava da casa, sendo aquela uma situação excecional.

Vivi esboça ar constrangido por os filhos admitirem que estavam a contar com o dinheiro dos seguros para comporem a sua vida. Vivi diz também ter de pensar no que vai fazer no futuro. Vivi olha tensa para Babi (Melissa Matos) e Eva (Josefine Winkler) a questionarem-na se não se reconciliou mesmo com Marcus (Vitor Hugo), tal como disse o pai.