Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

  • TVI Novelas
  Hoje às 09:41
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando - TVI

Os jovens ficam sem sítio onde morar.

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço)  fica em choque quando Babi (Melissa Matos) lhe conta que os três foram expulsos de casa pelo pai. Babi, Eva e Vini explicam-lhe que tudo aconteceu depois de terem confrontado Marcus por manter uma relação extraconjugal há mais de dez anos, situação que rapidamente se descontrolou, levando Marcus a pô-los na rua.

Pensativo, Armando admite que talvez consiga ajudá-los. É então que Vini (Gustavo Alves) revela a Eva que Armando é o dono da Super Luso. Eva e Vini não escondem o seu desagrado quando Babi assume que mantém uma relação com Armando apenas numa lógica de troca de favores, justificando que ele lhe proporciona uma vida melhor.

Perante o impasse, Armando convida-os a ficar em sua casa. Eva (Josefine Winkler) e Vini trocam um olhar tenso, conscientes de que não têm mais ninguém a quem recorrer.

Vivi (Sofia Nicholson) fica atónita por Jennifer lhe dizer que Armando vai trazer os filhos dela lá para casa por Marcus os ter expulsado. Vivi está feliz por poder rever os filhos, mas Jennifer alerta- a que eles não a podem ver ali depois de todo o trabalho que ela teve de simular a sua morte.

Recorde-se que Vivi admitiu a Armando conhecer Babi:

