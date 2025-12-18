Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi fica em choque ao saber o segredo de Babi

  TVI Novelas
  Há 1h e 55min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi fica em choque ao saber o segredo de Babi - TVI

Ela descobre tudo da pior maneira.

Em «Terra Forte», Jennifer ameaça contar a Armando (Ricardo Carriço) que ela anda a espiá-lo e Vivi (Sofia Nicholson) disfarça que conhece a rapariga que está lá em casa.

Vivi justifica-se a Jennifer que fugiu daquela rapariga para evitar que ela a visse, dizendo que isso a poria numa situação desconfortável de ter de contar à mãe dela do seu namoro.

Jennifer conta a Vivi que Babi (Melissa Matos) é uma sugar baby, que são raparigas que andam com homens mais velhos a troco de dinheiro. Confessa que também ela o conheceu num site de encontros e que acabou por ficar a trabalhar para ele.

