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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi quer castigar Babi?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:21
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi quer castigar Babi? - TVI

Podemos estar perante um plano de vingança.

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Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) olha surpresa para Armando (Ricardo Carriço) a dizer-lhe que se calhar a melhor solução para Babi tomar bem conta de Luna passa por ela mudar-se ali para casa.

Vivi recusa de pronto a Armando que Babi (Melissa Matos) se mude lá para casa, alertando que não se esqueceu que eles se envolveram. Olha atónita para o marido a perguntar-lhe se teve aquela ideia de ficarem com Luna para castigar Babi.

Vivi refuta a Armando ter algum plano de vingança contra Babi usando Luna.

Recorde-se que Vivi já avisou a filha:

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