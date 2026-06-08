Vem aí em «Terra Forte»: Vivi quer castigar Babi?

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) olha surpresa para Armando (Ricardo Carriço) a dizer-lhe que se calhar a melhor solução para Babi tomar bem conta de Luna passa por ela mudar-se ali para casa.
Vivi recusa de pronto a Armando que Babi (Melissa Matos) se mude lá para casa, alertando que não se esqueceu que eles se envolveram. Olha atónita para o marido a perguntar-lhe se teve aquela ideia de ficarem com Luna para castigar Babi.
Vivi refuta a Armando ter algum plano de vingança contra Babi usando Luna.
Recorde-se que Vivi já avisou a filha: