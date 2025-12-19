Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi confessa a Armando que conhece Babi (até bem demais)

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 7min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi confessa a Armando que conhece Babi (até bem demais) - TVI

O caos e o choque está instalado.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) despede-se de Babi (Melissa Matos), perguntando-lhe se não quer ficar mais um pouco. Babi nega, mas diz a Armando ter gostado muito da noite que passaram juntos. Vivi (Sofia Nicholson) admite a Armando que fingiu que se sentia mal para não se cruzar com a rapariga, que é filha de uma amiga sua.

Vivi diz a Armando que preferiu não falar com a rapariga para não ficar com a responsabilidade de ter de contar à mãe dela que a filha anda com um homem mais velho. Estaca tensa por Armando a questionar como ela não sabe que a mãe da rapariga morreu.

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Maria de Fátima vão divorciar-se

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Babi apanha Vivi em casa de Armando?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosa Maria fica em choque ao saber que Flor e Sammy já se envolveram

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha quebra o acordo e beija Dudu

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy assume: «Não aguento o que há mais naquela mulher»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando

Terra Forte
qua, 17 dez
1

Exclusivo «A Protegida»: Óscar e Isabel resgatam JD e escondem-no de Mariana

A Protegida
dom, 30 nov
2

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

ter, 16 dez
3

Matilde Reymão publica vídeo a dançar. E o noivo deixa uma reação adorável

A Protegida
qua, 12 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Terra Forte
ter, 4 nov
5

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

A Protegida
qua, 17 dez

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Ontem

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Ontem

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

A Protegida
Hoje

«Só para eu estar preparada»: Sofia Arruda faz confissão inesperada sobre o futuro dos filhos

Ontem

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Ontem

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Ontem

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Ontem

«Última semana de...»: Ana Guiomar faz revelações na nova novela «Amor à Prova»

qua, 17 dez
Mais Fora do Ecrã