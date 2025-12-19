Vem aí em «Terra Forte»: Vivi confessa a Armando que conhece Babi (até bem demais)

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) despede-se de Babi (Melissa Matos), perguntando-lhe se não quer ficar mais um pouco. Babi nega, mas diz a Armando ter gostado muito da noite que passaram juntos. Vivi (Sofia Nicholson) admite a Armando que fingiu que se sentia mal para não se cruzar com a rapariga, que é filha de uma amiga sua.

Vivi diz a Armando que preferiu não falar com a rapariga para não ficar com a responsabilidade de ter de contar à mãe dela que a filha anda com um homem mais velho. Estaca tensa por Armando a questionar como ela não sabe que a mãe da rapariga morreu.