Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) chega ao hospital e benze-se a pedir fé para o que vai fazer.
Armando (Ricardo Carriço) está a falar com o médico que atendeu Gui, quando Vivi entra a indicar estar a sentir-se muito mal. Armando olha-a preocupado e Vivi disfarça um sorriso enquanto é levada para o interior.
Médico observa Vivi e estranha que ela tenha tido aquele ataque quando está tudo bem com ela. Vivi levanta-se sorrateira à procura da sala dos medicamentos.
Vivi encontra os medicamentos que procurava e corre de seguida para a saída.
Armando, à porta do hospital, estranha ver Vivi a passar animada por ele.
Recorde-se que Vivi e a família estão prestes a perder a casa: