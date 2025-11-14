Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto

  • Há 2h e 30min
A mulher de Marcus tem uma atitude inesperada.

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) chega ao hospital e benze-se a pedir fé para o que vai fazer.

Armando (Ricardo Carriço) está a falar com o médico que atendeu Gui, quando Vivi entra a indicar estar a sentir-se muito mal. Armando olha-a preocupado e Vivi disfarça um sorriso enquanto é levada para o interior.

Médico observa Vivi e estranha que ela tenha tido aquele ataque quando está tudo bem com ela. Vivi levanta-se sorrateira à procura da sala dos medicamentos.

Vivi encontra os medicamentos que procurava e corre de seguida para a saída.

Armando, à porta do hospital, estranha ver Vivi a passar animada por ele.

Recorde-se que Vivi e a família estão prestes a perder a casa:

