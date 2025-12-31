Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara uma vingança para a traição de Marcus e Glória

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:11
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara uma vingança para a traição de Marcus e Glória - TVI

Ela descobre toda a verdade.

Em «Terra Forte», Jennifer pergunta a Armando (Ricardo Carriço) quanto tempo os filhos de Vivi (Sofia Nicholson) vão ficar ali em casa, dizendo que Cecília tem de andar escondida enquanto eles lá estão. Armando não lhe sabe responder. Armando conta a Jennifer que os jovens descobriram que Marcus andava há dez anos com a melhor amiga da mãe, e por isso ele expulsou-os de casa. Vivi esboça ar de absoluto choque com o que ouviu.

Vivi entra na tenda onde vai passar a noite. Jennifer repreende-a por ter voltado a aparecer na sala. Vivi olha espantada para Bingo a entrar, com o cão a lamber saudoso a dona.

Vivi abraça Bingo muito emocionada por ele a ter encontrado. Vivi e Jennifer concordam que Marcus (Vitor Hugo) e Glória (Maria João Pinho) precisam de uma lição.

Recorde-se que Jennifer sabe tudo sobre Vivi:

