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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi recebe uma proposta surpreendente

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi recebe uma proposta surpreendente - TVI

Ela não esperava por isto.

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Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) diz a Armando (Ricardo Carriço) não se sentir bem em ir contar ao banco que foi enganada por Marcus (Vitor Hugo), quando foi ela que arquitetou aquilo, mas Armando insiste que Marcus tem de pagar por ter sido ele a ficar com o dinheiro. Armando expressa o seu amor e Vivi olha-o recetiva.

Vivi agradece os conselhos, indo no dia seguinte falar com a seguradora para reclamar a sua inocência de os ter enganado com o dinheiro dos seguros. Armando indica quer continuar a ajudá-la, propondo-lhe que trabalhe consigo na Super Luso. Ela sorri-lhe grata e Armando beija-a na cara muito apaixonado.

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