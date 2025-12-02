Vem aí em «Terra Forte»: Vivi vai morar para casa de um homem desconhecido

Em «Terra Forte», empregada traz o lanche para Gui, queixando-se ser um tormento conseguir que o rapaz coma. Vivi (Sofia Nicholson) finge a Gui querer comer o lanche dele, fazendo o menino comer tudo. Armando sorri satisfeito a observá-los.

Armando (Ricardo Carriço) continua surpreso com o jeito de Vivi para lidar com Gui. Vivi disfarça que sempre tomou conta de crianças e Armando revela que o seu neto só o tem a ele. Armando conta que a sua família morreu toda num acidente de helicóptero, e Gui ser a única coisa que o prende àquela vida terrena. Vivi, admite que se encontra um pouco sem rumo e indica que pode ficar a tomar conta de Gui se ele quiser. Armando aceita de pronto, satisfeito.

