Vem aí em «Terra Forte»: Vivi vai voltar para casa

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi está apaixonada por Armando?

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se pela primeira vez?

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) diz a Jennifer que precisa regressar rapidamente a casa para proteger os filhos de Marcus (Vitor Hugo), antes que eles recebam o dinheiro dos seguros da sua suposta morte.

Armando (Ricardo Carriço) conta a Vivi que o acordo com Marcus falhou, por ele pretender usar o dinheiro dos seguros para pagar indemnizações e ainda lucrar. Vivi revela que decidiu regressar a casa.

Vivi explica a Armando que o plano é fingir ter amnésia após o acidente e regressar rapidamente antes do pagamento do seguro. Armando observa-a, apreensivo.

Recorde-de que Vivi e Armando estão apaixonados: