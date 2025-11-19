Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) tenta impedir Vivi (Sofia Nicholson) de entrar na sala, mas esta insiste em querer saber o que se passou ali.

Maria de Fátima (Rita Pereira) acusa Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) de terem trazido ali Marcus mais o cão para acabarem com ela. Vivi surge de rompante a perguntar a Maria de Fátima o que fez agora para tramar ainda mais Marcus.

Vivi refreia a sua irritação por todos confirmarem as palavras de Maria de Fátima de por pouco não ter morrido às mãos de Marcus (Vitor Hugo). Flor continua a defender que Marcus não seria capaz de fazer tal coisa, olhando irritada para Maria de Fátima a dizer que ela e António foram os causadores daquela armadilha.

Vivi enfurece-se por Maria de Fátima continuar a dizer que Marcus tem de ficar na prisão e diz que se quisesse conseguiria acabar com ela com o que sabe. Maria de Fátima fica tensa, enquanto os restantes estão intrigados. Vivi vinca que se abrisse a sua boca, poderia dar cabo de Maria de Fátima, que se cala sem responder. Todos pressionam Vivi para explicar do que está a falar, mas Vivi sai sem mais nada dizer. Maria de Fátima finge não fazer ideia do que Vivi estava a falar.

Recorde-se que Maria de Fátima despediu Vivi e, depois, destruiu a reputação da empresa de Marcus: