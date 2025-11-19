Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima - TVI

Vivi está em fúria e prestes a contar tudo.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) tenta impedir Vivi (Sofia Nicholson) de entrar na sala, mas esta insiste em querer saber o que se passou ali.

Maria de Fátima (Rita Pereira) acusa Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) de terem trazido ali Marcus mais o cão para acabarem com ela. Vivi surge de rompante a perguntar a Maria de Fátima o que fez agora para tramar ainda mais Marcus.

Vivi refreia a sua irritação por todos confirmarem as palavras de Maria de Fátima de por pouco não ter morrido às mãos de Marcus (Vitor Hugo). Flor continua a defender que Marcus não seria capaz de fazer tal coisa, olhando irritada para Maria de Fátima a dizer que ela e António foram os causadores daquela armadilha.

Vivi enfurece-se por Maria de Fátima continuar a dizer que Marcus tem de ficar na prisão e diz que se quisesse conseguiria acabar com ela com o que sabe. Maria de Fátima fica tensa, enquanto os restantes estão intrigados. Vivi vinca que se abrisse a sua boca, poderia dar cabo de Maria de Fátima, que se cala sem responder. Todos pressionam Vivi para explicar do que está a falar, mas Vivi sai sem mais nada dizer. Maria de Fátima finge não fazer ideia do que Vivi estava a falar.

Recorde-se que Maria de Fátima despediu Vivi e, depois, destruiu a reputação da empresa de Marcus:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro muda de ideias e aconselha Sammy a lutar por Flor

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi pode ser o trunfo para Flor afastar Maria de Fátima e recuperar a fortuna

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é levado pela polícia

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Sammy fica confuso com a conversa de Vivi sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Rosinha descobre que Dudu era virgem

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Sammy 'salva' Flor

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Maria de Fátima ameaça: «Podemos ir para tribunal»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
1

Sharam Diniz

seg, 17 nov
2

Vem aí em «A Protegida»: Aruna esconde de Sanjay o que anda a acontecer

A Protegida
ter, 23 set
3

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

Ontem
4

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Duarte droga Gonçalo e filma-o com Gina

A Protegida
dom, 14 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

A Protegida
Hoje

Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

A Fazenda
Ontem

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem

David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar

Ontem

Matilde Breyner volta a incendiar a internet com nova imitação de socialite portuguesa. E não ficou sem resposta

Ontem

Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

A Fazenda
Ontem

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

Ontem

Jessica Athayde faz mudança de visual radical e é altamente elogiada: «Estás uma brasa»

Ontem
Mais Fora do Ecrã