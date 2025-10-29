Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: A vida de Vivi pode estar prestes a mudar. Eis o forte motivo

  • TVI Novelas
  • Há 39 min
Vem aí em «Terra Forte»: A vida de Vivi pode estar prestes a mudar. Eis o forte motivo - TVI

Ela vê a luz ao fundo do túnel.

Em «Terra Forte», Vini (Gustavo Alves) assevera a Marcus (Vitor Hugo) ser quase certo que Flor (Benedita Pereira)esteja mesmo viva, com Marcus a dizer que nesse caso não se admira que Maria de Fátima (Rita Pereira) tenha viajado de urgência para os Açores por aquilo poder acabar com ela. Vivi (Sofia Nicholson) vem do interior muito chocada com aquela novidade.

Marcus diz a Vini para não abrir a boca a Vivi a contar o que descobriu. Vivi olha magoada para Marcus a dizer que sempre gostou muito de Flor, achando que Manuel (António Capelo) até teve o cancro por pensar que ela tinha morrido. Marcus mantém-se firme em não contar nada a Vivi. Marcus liga satisfeito para Glória (Maria João Pinho) para se encontrarem.

Vivi pede ajuda a Glória para descobrir pelo seu irmão se é mesmo verdade que Flor pode estar viva, dizendo que isso pode significar o seu regresso à Açoreana, achando que ela não vai prescindir dos seus direitos na família.

De relembrar que Vivi foi despedida por Maria de Fátima injustamente:

