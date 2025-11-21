Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima faz chantagem com Vivi

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima faz chantagem com Vivi - TVI

A mulher de Marcus fica 'entre a espada e a parede'.

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) está muito preocupada com Marcus (Vitor Hugo), não sabendo se o advogado que o vai defender será o melhor para o ajudar. Olham reprovadores para Babi (Melissa Matos) a dizer que deviam era deixá-lo resolver os seus problemas sozinho. Eva (Josefine Winkler) consola Vivi a dizer ir tentar ver com os seus professores como podem ajudar o pai.

Vivi, a chegar com os filhos, fica surpresa por ver Moreira. Moreira diz-lhe que Maria de Fátima (Rita Pereira) quer falar com ela por causa de Marcus (Vitor Hugo) . Maria de Fátima, recebendo Vivi com um sorriso simpático, diz-lhe que a chamou ali não para falarem de Marcus mas por ter um acordo para lhe propor, dizendo que retira a queixa contra o marido em troca do seu silêncio sobre o que sabe dela.

Recorde-se que Vivi tinha sido despedida:

