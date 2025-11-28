Vem aí em «Terra Forte»: Triste notícia! Vivi acaba assassinada?

Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler), Vini (Gustavo Alves) , Babi (Melissa Matos) e Marcus (Vitor Hugo) encontram-se, todos eles negando saberem de Vivi (Sofia Nicholson). Marcus confirma que Vivi levou mesmo o seu carro. Marcus recebe chamada de Glória a dizer que foi o carro dele que caiu na ravina. Babi também conta aos irmãos do acidente que pode ter envolvido a mãe. Todos ficam em choque. Glória (Maria João Pinho) diz a Marcus que conseguiu confirmar que foi um carro igual ao dele que caiu da ravina, podendo ter sido Vivi quem o conduzia. Marcus confirma desolado aos filhos que o modelo do carro que capotou é igual ao dele. Todos esboçam ar arrasado e chocado.

Rosinha (Francisca Salgado), Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) percorrem a falésia à procura de pistas de quem estaria dentro do carro.

Glória vem ter com Marcus e os filhos, com todos a continuarem esperançosos que não tenha sido Vivi quem teve o acidente. Eva não consegue evitar criticar os irmãos por não darem o devido valor a Vivi.

Dudu encontra uma bolsa com documentos, com todos a ficarem chocados por confirmarem que era mesmo Vivi quem teve o acidente de carro. Dani e Dudu olha tensos para Rosinha a questioná-los se acham que Maria de Fátima (Rita Pereira) seria capaz de matar Vivi pelas ameaças que ela lhe fez.

De relembrar que Maria de Fátima manifestou a intenção de se vingar de Vivi: