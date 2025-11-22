Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi ganha coragem e deixa Maria de Fátima encurralada

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:21
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi ganha coragem e deixa Maria de Fátima encurralada - TVI

A mãe de Dudu está nas mãos de Vivi.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) pensa encurralada no aviso de Glória (Maria João Pinho) de que ela não vai salvar a família somente por ir recuperar o seu trabalho por ter de pagar milhões em indemnizações. Recebe chamada de Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo-lhe que mudou de ideias e quer agora que ela lhe dê o dinheiro que precisa para as vítimas da Komibem.

Vivi diz resoluta a Maria de Fátima que ou ela paga o dinheiro que precisa para as famílias das vítimas da Komibem, ou revela tudo o que sabe sobre ela. Desliga a chamada, esboçando ar surpreendido com a sua própria coragem.

Recorde-se que Maria de Fátima arruinou a empresa de Marcus, deixando o casal em vias de perder a casa:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz amor com Maria de Fátima, enquanto pensa em Flor

Terra Forte

Terra Forte- Vivi ameça Maria de Fátima: «Acha mesmo que eu não conseguiria destrui-la?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Flor acalma Marcus: «Eu prometo que o vou tirar da prisão»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Marcus é levado pela polícia

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima entra em paragem respiratória?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Marcus agarra Maria de Fátima e aponta-lhe uma faca

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria antevê o pior

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Quer perder peso na menopausa? Estes são os 3 alimentos que deve cortar já

qui, 20 nov
1

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

qui, 20 nov
2

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
3

Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

Ontem
4

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Ontem
5

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
qui, 20 nov

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
qui, 20 nov

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
qui, 20 nov

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
qua, 19 nov

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Este método inovador para crianças focadas e disciplinadas, está a inspirar milhares de pais

Hoje

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Ontem

Filha de Laura Figueiredo derrete corações ao apoiar causa importante e deixa deixa palavras que estão a comover o país

Ontem

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Ontem

«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

qui, 20 nov

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

qui, 20 nov
Mais Fora do Ecrã