Vem aí em «Terra Forte»: Vivi ganha coragem e deixa Maria de Fátima encurralada

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) pensa encurralada no aviso de Glória (Maria João Pinho) de que ela não vai salvar a família somente por ir recuperar o seu trabalho por ter de pagar milhões em indemnizações. Recebe chamada de Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo-lhe que mudou de ideias e quer agora que ela lhe dê o dinheiro que precisa para as vítimas da Komibem.

Vivi diz resoluta a Maria de Fátima que ou ela paga o dinheiro que precisa para as famílias das vítimas da Komibem, ou revela tudo o que sabe sobre ela. Desliga a chamada, esboçando ar surpreendido com a sua própria coragem.

Recorde-se que Maria de Fátima arruinou a empresa de Marcus, deixando o casal em vias de perder a casa: