Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Moreira entrega a Vivi (Sofia Nicholson) o bilhete escrito por Maria de Fátima, que a ameaça de mata.
Vivi diz a Moreira que não se vai deixar intimidar por Maria de Fátima (Rita Pereira), indo mostrar aquele papel à polícia. Moreira lembra-se do que Maria de Fátima lhe pediu e arranca o papel das mãos de Vivi. Moreira e Vivi ficam a lutar pelo papel.
Babi (Melissa Matos) entra e olha-os confusa. Moreira aproveita Vivi distrair-se com Babi para lhe arrancar o pedaço de papel que ela tinha na mão, engolindo e mastigando tudo de seguida. Vivi e Babi não o conseguem impedir de fazer aquilo.