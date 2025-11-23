Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) diz a Maria de Fátima (Rita Pereira) que ela sabe bem como ela é competente, e se ela a readmitir nunca falará sobre o segredo dos filhos dela serem de Manuel (António Capelo). Vivi sai deixando a ameaça no ar. Maria de Fátima ordena a Moreira que chame o seu advogado por precisar de tirar Marcus (Vitor Hugo) já da cadeia, esboçando ar furioso.
Vivi entra na linha de produção, sorrindo saudosa em trabalhar ali. Fica surpresa por Delfina (Elsa Galvão) já saber que Marcus foi detido por ter tentado agredir Maria de Fátima. Delfina sonda Vivi como vai ficar a vida da família agora. Vivi vira-lhe costas irritada a dizer-lhe para se meter na sua vida.