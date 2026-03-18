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Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana ao lado de Maria de Fátima?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:41
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana ao lado de Maria de Fátima? - TVI

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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a António (Joao Catarré) querer ir falar com Maria de Fátima (Rita Pereira) para ela readmitir Vivi (Sofia Nicholson).

António diz-lhe para primeiro pensarem na mudança de casa antes de se meter mais nessa guerra. Rosinha (Francisca Salgado) alerta que eles vão precisar de dinheiro para viverem na mansão, deixando Flor apreensiva por António dizer ser essa outra coisa que ela tem de discutir com a irmã.

Recorde o momento em que Vivi foi demitida, sendo o ponto de viragem da sua vida:

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