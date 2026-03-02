Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:22
Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la - TVI

E, não é Armando.

Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler), Kadu (Vicente Ramirez) e Vini (Gustavo Alves) olham intrigados para Bingo a tentar sair de casa. Todos recordam o que Bingo já fez desde que Vivi morreu, tendo mesmo desaparecido de casa depois do velório, e vinha aparentemente muito bem tratado. Todos esboçam ar desconfiado que isso possa dizer que Vivi (Sofia Nicholson) está mesmo viva.

Kadu insiste com os irmãos que o comportamento de Bingo somente pode querer dizer que Vivi está viva. Todos ficam estarrecidos com a possibilidade de ter sido mesmo Vivi quem esteve no seu próprio velório. Kadu diz terem de usar Bingo para conseguirem chegar à mãe.

Recorde o momento em que Bingo reconheceu a dona:

