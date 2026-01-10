Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Desaparecer ou contar a verdade? Vivi não sabe o que fazer

Vem aí em «Terra Forte»: Desaparecer ou contar a verdade? Vivi não sabe o que fazer

Vivi está 'entre a espada e a parede'.

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) olha tensa para Jennifer a dizer-lhe que está a chegar o momento de ela desaparecer de vez se quer que o seu plano dê certo. Vivi admite angustiada que já não está recetiva a essa ideia, dizendo que talvez pudesse voltar à sua vida por os processos contra a Komibem terem caído. Jennifer questiona-a se está preparada para enfrentar toda a gente com o grave ato que fez.

Vivi diz a Jennifer que consegue resolver esse problema de ter desaparecido tanto tempo fingindo que perdeu a memória no acidente, tal como sucedeu com Flor, e não fazer sentido prescindir da sua vida quando não há dívidas já para pagar, achando que vai acabar por ser apanhada se prosseguir com aquele plano.

Jennifer diz a Vivi que vai ter de fingir muito bem que andou todo aquele tempo sem saber quem era, além de que tem mesmo de contar a Armando (Ricardo Carriço) tudo o que fez por o ir continuar a ver, ainda para mais por ele namorar com Babi (Melissa Matos). Vivi esmorece a dizer ser mesmo melhor prosseguir com o seu plano de desaparecer.

