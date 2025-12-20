Vem aí em «Terra Forte»: Empregada de Armando acaba com o disfarce de Vivi

Em «Terra Forte», Jennifer diz a Vivi (Sofia Nicholson) que ela tem de lhe dar explicações por naquela fotografia parecer mais mãe daqueles jovens, do que amiga da mãe deles. Vivi tenta fugir, mas Jennifer barra-lhe o caminho.
Vivi tenta disfarçar a Jennifer que abandonou a família por não ter conseguido suportar a perda do marido, mas Jennifer riposta que Babi disse que quem morreu foi a mãe. Jennifer perde a paciência e arranca a peruca a Vivi, dizendo querer saber porque ela anda disfarçada e a fingir ser brasileira.
Recorde-se que Vivi tem estado próxima de Armando: