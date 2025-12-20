Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Empregada de Armando acaba com o disfarce de Vivi

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:25
Vem aí em «Terra Forte»: Empregada de Armando acaba com o disfarce de Vivi - TVI

A verdade acaba por vir ao de cima.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Jennifer diz a Vivi (Sofia Nicholson) que ela tem de lhe dar explicações por naquela fotografia parecer mais mãe daqueles jovens, do que amiga da mãe deles. Vivi tenta fugir, mas Jennifer barra-lhe o caminho.

Vivi tenta disfarçar a Jennifer que abandonou a família por não ter conseguido suportar a perda do marido, mas Jennifer riposta que Babi disse que quem morreu foi a mãe. Jennifer perde a paciência e arranca a peruca a Vivi, dizendo querer saber porque ela anda disfarçada e a fingir ser brasileira.

Recorde-se que Vivi tem estado próxima de Armando:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Com a filha à beira da morte, Rosa Maria ataca Maria de Fátima sem dó nem piedade

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Terra Forte

Terra Forte: Em lágrimas, Maria de Fátima abre o coração a Sammy e acaba num 'farrapo'

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Vivi é apanhada a mexer no telemóvel de Babi

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Dani ameaça Rosinha

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima deixa Sammy encurralado

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Dudu acusa Rosinha: «Falas da minha mãe, mas tu és igual»

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
ter, 16 dez
1

Rodrigo Paganelli dá que falar com imagens inéditas: «Inspirador»

Festa é Festa
11 abr 2024
2

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi confessa a Armando que conhece Babi (até bem demais)

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi está arrependida da sua decisão radical?

Terra Forte
qui, 4 dez
4

Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs

ter, 30 set
5

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Terra Forte
qui, 18 dez

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

A Protegida
qua, 17 dez

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

qui, 18 dez

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

qui, 18 dez

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

qui, 18 dez

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Terra Forte
qui, 18 dez
FORA DO ECRÃ

“Mais um dia na selva”: Jéssica Athayde mostra a realidade dos seus últimos dias com video inesperado

Hoje

Este é o motivo surpreendente que levou Jessica Athayde a tomar a iniciativa do pedido de casamento

Ontem

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

Ontem

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

A Protegida
Ontem

«Só para eu estar preparada»: Sofia Arruda faz confissão inesperada sobre o futuro dos filhos

qui, 18 dez

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

qui, 18 dez
Mais Fora do Ecrã