Vem aí em «Terra Forte»: Jennifer tem a solução para Vivi resolver os problemas

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) sai disparada para a cozinha, afetada por Armando (Ricardo Carriço) e Álvaro (José Wallenstein) dizerem que só uma pessoa fraca gostaria ainda de Marcus (Vitor Hugo) depois de tudo o que ele fez. Jennifer vai atrás dela. Armando olha tenso para Álvaro a dizer que a história entre Marcus e Vivi ainda está por resolver.

Vivi lastima-se a Jennifer por se ter iludido por Marcus, que a convenceu que ainda gostava dela quando tinha planos de matá-la, dizendo que ele já contou a toda a gente que eles se tinham reconciliado. Jennifer diz a Vivi que somente precisa de desmentir isso.

Vivi admite a Jennifer que ainda gosta de Marcus. Jennifer apoia-a e diz que é normal amar quem nos magoa.

Recorde-se que Jennifer tem sido a pessoa que tem dado os melhores conselhos a Vivi: