Vem aí em «Terra Forte»: Revelamos toda a verdade sobre o 'acidente' de Vivi

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) conta a Jennifer como simulou o acidente de carro que fez com que todos pensassem que ela tinha morrido.
FLASHBACK INÉDITO: Vivi chega à falésia de carro com ar determinado. Espalha gasolina pelo carro e parte o vidro da frente para simular o que o seu corpo terá sido projetado, fazendo de seguida um corte no braço para colocar sangue seu no carro. Tira uma trotinete da mala, atira um sapato seu e uma bolsa por ali e empurra o carro da ravina. Coloca a peruca e afasta-se a grande velocidade na trotinete.
Vivi sai da trotinete, deixando-a por ali depois de a desinfetar. Vivi, que ia para a ilha a nado, vê um barco de pesca no mar e tem uma ideia. Despe-se e fica em fato de banho, apanhando boleia no barco. Vivi, vendo a ilha já perto, solta-se do cabo do barco e nada para a ilha. Chega a terra e deita-se de costas a recobrar forças, exausta. Vivi caminha no meio da vegetação, esboçando ar deslumbrado com a beleza luxuriante da ilha. Vivi passa junto a uma casa, sorrindo encantada ao ver Gui, que está a jogar à bola com Aline. Gui deixa cair a bola para a estrada, não se apercebendo de um carro a aproximar-se. Vivi segue disparada para salvar a criança.