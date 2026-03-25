Vem aí em «Terra Forte»: A polícia já sabe e Marcus pode ser detido, mas tudo depende de Vivi

Em «Terra Forte», Rodrigo insiste não fazer sentido que Marcus (Vitor Hugo) não tenha matado Viv i (Sofia Nicholson)para ficar com o dinheiro. Todos dizem que Marcus não deve ter tido coragem de consumar o ato, com Vivi a contar que foi ele quem a auxiliou a sair do carro e a manteve raptada. Todos dizem a Rodrigo que Marcus acabaria por matar Vivi.

Todos contam a Rodrigo que conseguiram descobrir onde estava Vivi com a ajuda de Glória (Maria João Pinho) . Vivi alfineta que Glória pode ter sido cúmplice de Marcus todo o tempo, mas Álvaro (José Wallenstein) indica que foi graças à sua irmã que conseguiram salvá-la.

Todos insistem com Rodrigo que ele tem matéria suficiente para deter Marcus pela encenação de homicídio e posterior sequestro de Vivi, dizendo que ela própria pode confirmar que Marcus a forçou a fugir com ele.

Rodrigo assente que a polícia pode prender Marcus por tudo aquilo, mas diz precisar que Vivi apresente queixa formal contra ele. Vivi fica constrangida a ouvir todos a dizerem que ela tem mesmo de fazer isso para Marcus pagar por todo mal que fez.

Recorde o reencontro de Vivi com os filhos: