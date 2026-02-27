Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Ninguém espera por isto.

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) diz a Vivi (Sofia Nicholson) aceitar fugir com ela, dizendo que também não há nada que o prenda ali, estando mesmo tudo acabado entre ele e Glória (Maria João Pinho), além de agora ter passado a vê-la como uma grande mulher depois do que ela fez, podendo os filhos ficarem com o dinheiro dos seguros. Vivi olha-o desconfiada.

Marcus diz a Vivi que voltar a vê-la assim como uma mulher cheia de garra o fez recordar de quando se apaixonou por ela, recordando-a de como eram felizes quando começaram a namorar. Vivi esboça um sorriso nostálgico. Marcus admite que foi terem filhos que estragou a relação deles, e estar disposto a enveredar numa vida a dois com ela se ela aceitar. Marcus beija Vivi, que corresponde rendida.

Recorde-se que Vivi estava a começar a ficar apaixonada por Armando:

