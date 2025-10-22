Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é traída pela própria família

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:35
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é traída pela própria família - TVI
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Se ela já tinha graves problemas, isto ainda pode tudo piorar.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Em «Terra Forte», Vini (Gustavo Alves) sossega Marcus (Vitor Hugo) a dizer que nada liga o nome dele ao protesto no barco da Açoreana. Marcus conta que Maria de Fátima (Rita Pereira) despediu Vivi (Sofia Nicholson) por achar que ela lhe andava a passar informações e indica ao filho para voltarem a atacar a Açoreana, pedindo-lhe que arranje maneira de sabotar o sistema informático deles.

Vivi dá o pequeno-almoço a Kadu (Vicente Ramirez), repreendendo-o por ter arranjado problemas na escola por andar sempre a querer ser detetive. Eva (Josefine Winkler) dirige-se para a rua a dizer a Vivi ter de ir já para a faculdade por ter um exame.

Glória (Maria João Pinho) chega a casa de Vivi, que lhe agradece por ter vindo ter com ela. Glória fica de imediato a perceber haver problemas com a amiga por ela estar àquela hora em casa sem ter ido trabalhar.

Relacionados

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Terra Forte
Hoje

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: No dia do seu aniversário, Flor recebe uma visita inesperada

Terra Forte
Ontem

Em «Terra Forte», Dudu está apaixonado: «Acho que foi amor à primeira vista»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Ontem
1

Filho de Maria Botelho Moniz volta a receber elogios e a derreter a internet: «Ele é desenhado»

ter, 20 mai
2

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

seg, 20 out
3

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Terra Forte
Hoje

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

A Fazenda
Ontem

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Ontem

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Festa é Festa
Hoje

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

A Fazenda
Hoje

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Terra Forte
Hoje

Mesmo estando doente, filha de Maria Sampaio protagoniza vídeo encantador

Hoje

«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

Hoje

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Ontem
Mais Fora do Ecrã