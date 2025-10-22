Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é traída pela própria família

Em «Terra Forte», Vini (Gustavo Alves) sossega Marcus (Vitor Hugo) a dizer que nada liga o nome dele ao protesto no barco da Açoreana. Marcus conta que Maria de Fátima (Rita Pereira) despediu Vivi (Sofia Nicholson) por achar que ela lhe andava a passar informações e indica ao filho para voltarem a atacar a Açoreana, pedindo-lhe que arranje maneira de sabotar o sistema informático deles.
Vivi dá o pequeno-almoço a Kadu (Vicente Ramirez), repreendendo-o por ter arranjado problemas na escola por andar sempre a querer ser detetive. Eva (Josefine Winkler) dirige-se para a rua a dizer a Vivi ter de ir já para a faculdade por ter um exame.
Glória (Maria João Pinho) chega a casa de Vivi, que lhe agradece por ter vindo ter com ela. Glória fica de imediato a perceber haver problemas com a amiga por ela estar àquela hora em casa sem ter ido trabalhar.