Vem aí «Terra Forte»: Vivi desperta e encontra o seu pior pesadelo

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) desperta amarrada e vendada dentro de uma roulotte. Marcus (Vitor Hugo) observa-a em silêncio, ponderando o que fazer. O seu olhar endurece, mas transforma-se num sorriso satisfeito ao confirmar no telemóvel o saldo da sua conta: oito milhões de reais, provenientes dos seguros pela suposta morte de Vivi. O telemóvel vibra com uma chamada de Vini (Gustavo Alves); Marcus hesita antes de decidir se atende.

Vivi recupera os sentidos e tenta orientar-se. Quando Marcus lhe retira a venda, ela encara-o em choque, incapaz de compreender por que está ali presa. Ele remove-lhe a mordaça, advertindo-a friamente para não gritar.

Tenso e desconfiado, Marcus exige explicações: como pode ela estar viva? Vivi permanece em silêncio, o olhar carregado de medo e tensão.