Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta
Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:36
Estará Vivi em risco de vida?

Estará Vivi em risco de vida?

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) revela a José que Vivi (Sofia Nicholson)  está viva e que Marcus (Vitor Hugo) a está a seguir. Enquanto isso, Vivi corre pela floresta, recordando o aviso de Jennifer de que Marcus quer matá-la. Marcus tenta alcançá-la, chamando-a e dizendo que não percebe por que ela foge dele. Entretanto, Rufino (Vitor Norte) , perdido na serra, ouve os gritos de Marcus e corre em direção a eles, na esperança de encontrar Vivi.

Filhos de Vivi cada vez mais perto de voltar a ver a mãe: 

