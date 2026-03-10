Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) revela a José que Vivi (Sofia Nicholson) está viva e que Marcus (Vitor Hugo) a está a seguir. Enquanto isso, Vivi corre pela floresta, recordando o aviso de Jennifer de que Marcus quer matá-la. Marcus tenta alcançá-la, chamando-a e dizendo que não percebe por que ela foge dele. Entretanto, Rufino (Vitor Norte) , perdido na serra, ouve os gritos de Marcus e corre em direção a eles, na esperança de encontrar Vivi.

