Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) explica a Marcus (Vitor Hugo) que decidiu regressar porque percebeu que o dinheiro dos seguros só iria trazer mais problemas à família, e por isso queria voltar antes que o valor fosse recebido. Marcus revela que já é tarde, pois o dinheiro já foi pago.
Nesse momento, Vini bate à porta da roulotte. Marcus ordena a Vivi que não faça barulho e volta a amordaçá-la, explicando que ainda não quer que os filhos saibam que ela está viva. Em seguida, põe Vivi a dormir novamente, enquanto observa Vini (Gustavo Alves) e avalia cuidadosamente onde poderá escondê-la.