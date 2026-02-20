Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 54min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante - TVI

Um momento de grande tensão.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) explica a Marcus (Vitor Hugo) que decidiu regressar porque percebeu que o dinheiro dos seguros só iria trazer mais problemas à família, e por isso queria voltar antes que o valor fosse recebido. Marcus revela que já é tarde, pois o dinheiro já foi pago.

Nesse momento, Vini bate à porta da roulotte. Marcus ordena a Vivi que não faça barulho e volta a amordaçá-la, explicando que ainda não quer que os filhos saibam que ela está viva. Em seguida, põe Vivi a dormir novamente, enquanto observa Vini (Gustavo Alves) e avalia cuidadosamente onde poderá escondê-la.

 

 

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Desconfiado do comportamento de Sara e Bruno, Cris exige explicações

Vem aí em «A Protegida»: Hector vitimiza-se e cria momento íntimo com Mariana

Vem aí em «Terra Forte»: Há quem descubra que Manuel está vivo?

Terra Forte

Terra Forte: Revelação de Sammy deixa Flor chocada

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Flor avisa Maria de Fátima: «Não vou abdicar da casa»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: «Se eu te deixar ficar com a casa, tu deixas-me ficar com a Açoreana?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Depois de tudo, Maria de Fátima faz proposta inacreditável a Flor

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Carla tem uma ideia inovadora

Terra Forte
Ontem

Sismo leva a pânico e evacuação em estúdios das novelas da TVI: «Acabou de tremer todo»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
1

Sharam Diniz

17 nov 2025
2

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje
3

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set 2025
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Ontem

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem
Mais Fora do Ecrã