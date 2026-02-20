Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) confronta Marcus (Vitor Hugo), explicando que, após o grave acidente de carro, perdeu completamente a memória e passou dias perdida numa ilha. Quando finalmente começou a recordar-se de tudo, decidiu regressar a casa, mas alguém a atacou, impedindo o seu retorno.

Marcus, incrédulo, corta-a de imediato: acusa-a de mentir, afirmando saber que Vivi fingiu a própria morte para receber o seguro e revela ainda que sabe que ela passou todo esse tempo escondida na casa de Armando (Ricardo Carriço). Vivi engole em seco, sem palavras, confrontada com a acusação.

Vivi está mais perto do que todos imaginam e está quase de regresso, ora veja: