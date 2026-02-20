Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 56min
Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita - TVI

Marcus revela que sabia de tudo sobre o seu plano.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) confronta Marcus (Vitor Hugo), explicando que, após o grave acidente de carro, perdeu completamente a memória e passou dias perdida numa ilha. Quando finalmente começou a recordar-se de tudo, decidiu regressar a casa, mas alguém a atacou, impedindo o seu retorno.

Marcus, incrédulo, corta-a de imediato: acusa-a de mentir, afirmando saber que Vivi fingiu a própria morte para receber o seguro e revela ainda que sabe que ela passou todo esse tempo escondida na casa de Armando (Ricardo Carriço). Vivi engole em seco, sem palavras, confrontada com a acusação.

Vivi está mais perto do que todos imaginam e está quase de regresso, ora veja: 

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Há quem descubra que Manuel está vivo?

Vem aí em «Terra Forte»: Sem misericórdia, Sammy age contra Maria de Fátima

Mais Vistos

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem
1

Sharam Diniz

17 nov 2025
2

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje
3

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set 2025
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Amor à Prova
dom, 8 fev
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy deixa Maria de Fátima em lágrimas ao virar-se contra ela

Terra Forte
ter, 10 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Terra Forte
Ontem

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Ontem

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Revelação inesperada: O segredo mais bem guardado de Cristina Ferreira é revelado

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Vivi tenta explicar acidente e amnésia, mas Marcus não acredita

Hoje

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Ontem

Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais

Ontem

“Podia ter sido uma tragédia”: Casal famoso vive momento de terror com os filhos, após o sismo

Ontem

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Ontem
Mais Fora do Ecrã