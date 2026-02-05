Sofia Ribeiro desabafa sobre fase delicada: «O cancro é uma doença solitária»

  TVI Novelas
  Hoje às 17:05
A atriz recorda a doença que virou a sua vida de pernas para o ar.

Sofia Ribeiro abriu o coração num vídeo em que faz questão de agradecer “a quem fica”, dirigindo-se a todas as pessoas que são “colo”“conforto” e “porto seguro” para quem enfrenta um cancro“Venho agradecer a quem dá a mão e que não se solta por nada, haja o que houver”, começou por dizer, valorizando aqueles que caminham ao lado dos doentes, mesmo com vontade de chorar.

A atriz recordou que “há 11 anos, o cancro virou a minha vida de pernas para o ar”, mas teve a sorte – e escolheu – rodear-se de “boas pessoas” que a ajudaram a “voltar a pôr os pés no chão”. Reconhece que a doença é “muito solitária” e que “só quem passa é que sabe”, mas garante que “é tudo mais leve quando acompanhados” por amigos, família e uma equipa médica que vai “de mãos dadas” no processo.

Sofia destacou as lições que o cancro lhe trouxe, como o facto de “a vida ser mais bonita quando partilhada”, com palavras que confortam e silêncios que funcionam como abraços. Fez ainda um reconhecimento especial aos profissionais de saúde, familiares e amigos que têm “coragem” para ficar, notando que há quem abandone ou fuja, embora não julgue essas escolhas.

O abraço estende-se “a quem ainda hoje está a enfrentar um cancro”, com o desejo de que “passe rápido e que fiquem bem”. Para quem, como ela, já vê a doença “ao longe” e sorri, deseja que assim continue. E para quem está distante desta realidade, apela com urgência: “Façam os vossos exames de rotina, que não se esqueçam que o diagnóstico precoce salva vidas, que cuidem das vossas emoções.” Termina com um convite à prevenção da população mamária e um “grande beijinho a todos”.

Recorde uma entrevista da atriz sobre a delicada fase que passou:

