Sofia Ribeiro quebra o silêncio e faz um apelo que está a emocionar o País: «Desejo que nunca passem por um cancro»

Sofia Ribeiro usou as redes sociais para se juntar à luta pelo direito ao subsídio de doença a 100% para pessoas com cancro. Na tarde de terça-feira, 17 de março, a atriz publicou um reels no Instagram em que aborda o tema com a autoridade de quem já enfrentou a doença.

O apelo surge na sequência de uma decisão da Assembleia da República, que rejeitou uma proposta que garantia esse apoio integral aos doentes oncológicos, uma notícia que deixou Sofia Ribeiro visivelmente indignada.

No vídeo, a atriz não poupa palavras ao descrever o que significa um diagnóstico de cancro:

«A Assembleia da República rejeitou uma proposta que garantia o subsídio de doença a 100% a pessoas com cancro. Eu tive que ler e reler várias vezes a notícia porque me pareceu erreal. Para não dizer desumano, para quem não sabe, cancro não é só uma doença, são tratamentos agressivos. É um medo constante. É muitas vezes a perda de capacidades básicas, é uma vida em suspenso e famílias a tentarem reorganizar-se.»

Recorrendo à sua experiência pessoal, Sofia Ribeiro questiona as prioridades de uma sociedade que obriga quem luta pela vida a preocupar-se simultaneamente com as finanças:

«Quando alguém tem cancro, não está só a lutar por saúde, está a lutar pela vida, pela sobrevivência, pela estabilidade e também pela capacidade de fazer face às contas que não param de chegar, enquanto passa por tratamentos que deixam o corpo completamente devastado, que na maior parte das vezes deixa marcas para a vida que se segue, quando segue. E num momento destes, a preocupação deveria ser recuperar ou pagar contas?»

A artista vai mais longe e coloca em causa a forma como o País trata os seus doentes mais vulneráveis:

«Como é que uma sociedade olha para alguém com cancro e decide que 100% de apoio social é demais? Eu sei o que é passar por um diagnóstico destes. Sei o medo, sei a incerteza, sei o desgaste, sei a vulnerabilidade. E custa-me profundamente que ainda hoje tenhamos que explicar o óbvio. Ninguém escolhe ficar doente e muito menos alguém escolhe ter cancro. Mas nós, como sociedade, escolhemos como tratamos quem passa por ele.»

No final do vídeo, Sofia Ribeiro dirige-se diretamente aos seguidores e pede-lhes que subscrevam a petição em curso:

«Desejo que nunca passem por um cancro, mas se passarem, e infelizmente os números dizem que a probabilidade é grande, que nunca precisem de fazer contas às contas de uma vida suspensa que merece dignidade. Peço-vos, por favor, que assinem a petição. O link está na minha bio e vou partilhar nos stories também. Obrigada.»