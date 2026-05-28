Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

A estreia de Bad Bunny em Portugal aconteceu na terça-feira, 26 de maio, e rapidamente se transformou num dos acontecimentos musicais mais mediáticos do ano. O artista porto-riquenho atuou pela primeira vez em território nacional, num espetáculo que esgotou o Estádio da Luz, em Lisboa, e que ficou marcado por uma enorme energia e entusiasmo por parte do público.

A dimensão do concerto acabou por atrair também várias figuras públicas, tornando a noite ainda mais comentada nas redes sociais e na imprensa. Entre os presentes esteve a atriz Sofia Ribeiro, que acabou por estar no centro das atenções esta semana devido à sua confirmada relação com o ator João Jesus, conhecido pelo papel de Tomás na novela “Amor à Prova”.

A presença de Sofia Ribeiro no evento não passou despercebida, sobretudo depois de a atriz ter partilhado uma fotografia do concerto nas redes sociais. Na publicação, João Jesus deixou um comentário discreto, mas cheio de significado, acompanhado por um coração vermelho e uma águia. O gesto acabou por chamar a atenção dos seguidores, não só pelo tom carinhoso, mas também pela provocação divertida, já que Sofia Ribeiro é assumidamente adepta do Sporting, enquanto o ator é conhecido pelo seu apoio ao Benfica.

Recorde-se segundo a revista TV Guia, o relacionamento entre os dois atores é real. De acordo com fontes próximas, João Jesus estará “perdidamente apaixonado” por Sofia Ribeiro e terá já partilhado o envolvimento com amigos próximos. Até ao momento, o ator não prestou qualquer declaração pública sobre o tema.

No entanto, Sofia Ribeiro decidiu quebrar o silêncio e abordar diretamente os rumores. Em declarações à referida publicação, a atriz foi clara ao confirmar a relação: “Não, não são rumores”. Acrescentou ainda: “É verdade (namoramos). Estamos bem e felizes”, optando, no entanto, por não revelar mais pormenores sobre o início do romance.

A confirmação acabou por gerar grande atenção mediática, sobretudo por se tratar de dois rostos bem conhecidos da ficção nacional, o que intensificou a curiosidade do público em torno da nova relação.

O romance entre Sofia Ribeiro e João Jesus passa assim a ser um dos temas mais comentados da semana no panorama televisivo português, unindo vida pessoal e projeção mediática num dos concertos mais marcantes do ano em Lisboa.