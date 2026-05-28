Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 36min
Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe - TVI

Veja com os seus próprios olhos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A estreia de Bad Bunny em Portugal aconteceu na terça-feira, 26 de maio, e rapidamente se transformou num dos acontecimentos musicais mais mediáticos do ano. O artista porto-riquenho atuou pela primeira vez em território nacional, num espetáculo que esgotou o Estádio da Luz, em Lisboa, e que ficou marcado por uma enorme energia e entusiasmo por parte do público.

A dimensão do concerto acabou por atrair também várias figuras públicas, tornando a noite ainda mais comentada nas redes sociais e na imprensa. Entre os presentes esteve a atriz Sofia Ribeiro, que acabou por estar no centro das atenções esta semana devido à sua confirmada relação com o ator João Jesus, conhecido pelo papel de Tomás na novela “Amor à Prova”.

A presença de Sofia Ribeiro no evento não passou despercebida, sobretudo depois de a atriz ter partilhado uma fotografia do concerto nas redes sociais. Na publicação, João Jesus deixou um comentário discreto, mas cheio de significado, acompanhado por um coração vermelho e uma águia. O gesto acabou por chamar a atenção dos seguidores, não só pelo tom carinhoso, mas também pela provocação divertida, já que Sofia Ribeiro é assumidamente adepta do Sporting, enquanto o ator é conhecido pelo seu apoio ao Benfica.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Recorde-se segundo a revista TV Guia, o relacionamento entre os dois atores é real. De acordo com fontes próximas, João Jesus estará “perdidamente apaixonado” por Sofia Ribeiro e terá já partilhado o envolvimento com amigos próximos. Até ao momento, o ator não prestou qualquer declaração pública sobre o tema.

No entanto, Sofia Ribeiro decidiu quebrar o silêncio e abordar diretamente os rumores. Em declarações à referida publicação, a atriz foi clara ao confirmar a relação: “Não, não são rumores”. Acrescentou ainda: “É verdade (namoramos). Estamos bem e felizes”, optando, no entanto, por não revelar mais pormenores sobre o início do romance.

A confirmação acabou por gerar grande atenção mediática, sobretudo por se tratar de dois rostos bem conhecidos da ficção nacional, o que intensificou a curiosidade do público em torno da nova relação.

O romance entre Sofia Ribeiro e João Jesus passa assim a ser um dos temas mais comentados da semana no panorama televisivo português, unindo vida pessoal e projeção mediática num dos concertos mais marcantes do ano em Lisboa.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Luz e Nelson torna-se evidente

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Tomás complica tudo e impõe uma condição a Alice

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Ana descobre armadilha de Amália?

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: A reação de Tomás ao pedido de divórcio de Alice

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Alice para Tomás: «Eu quero-me separar»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai
1

Lembra-se de Matilde Breyner e Tiago Felizardo nos "Morangos com Açúcar"? Veja como eles eram!

23 jul 2024
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Vera tem uma ligação inacreditável a Fred

Amor à Prova
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Amor à Prova
seg, 18 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara diz ter a certeza que o pai do seu bebé é...

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus tenta matar Babi e Vini?

Terra Forte
Hoje

Rita Pereira esteve na 'casita' de Bad Bunny e há imagens

Terra Forte
Hoje

No dia de aniversário da filha, Catarina Gouveia surpreende tudo e todos ao anunciar gravidez

Ontem

Deu vida ao rebelde Manel em «Morangos com Açúcar». Hoje, está diferente e casado com uma cara bem conhecida

ter, 26 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Luz e Nelson torna-se evidente

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Terapia para mães desesperadas!»: Fernanda Serrano transforma concerto de Bad Bunny numa 'festa' em casa

A Protegida
Hoje

Sammy ou António? Fãs de «Terra Forte» manifestam-se em massa sobre o futuro de Flor

Terra Forte
Hoje

Após confirmação do namoro, João Jesus reage a publicação de Sofia Ribeiro. E, há um detalhe

Amor à Prova
Hoje

«Que assustador»: ex-atriz dá entrada nas urgências e deixa alerta sobre estado de saúde

Hoje

«Os meus netos têm vergonha»: Carla Andrino prova que é uma avó divertida em video hilariante

Hoje

Bonita e elegante: Aos 74 anos, Helena Isabel surpreende ao desfilar para Fátima Lopes

Hoje
Mais Fora do Ecrã