É considerada uma das atrizes mais bonitas e sensuais do país... e conquistou um dos maiores galãs da televisão

Sofia Ribeiro aproveitou uma breve pausa na intensa rotina de gravações para fazer uma escapadinha até Menorca, em Espanha. A atriz viajou na companhia da amiga Paula Mourão Ribeiro, desfrutando de cerca de 32 horas dedicadas ao descanso, ao mar e ao sol.

Enquanto o namorado, João Jesus, se encontrava na Irlanda por motivos profissionais, Sofia Ribeiro decidiu aproveitar o bom tempo para recarregar energias numa das ilhas mais procuradas do Mediterrâneo. A viagem foi curta, mas ficou marcada por momentos de descontração e paisagens de sonho.

Através das redes sociais, a atriz partilhou vários registos destes dias especiais. Entre mergulhos, passeios de barco e águas cristalinas, Sofia Ribeiro mostrou-se feliz e totalmente rendida ao encanto de Menorca. Numa das fotografias, surge a posar num barco com um cenário paradisíaco como pano de fundo.

No entanto, houve um detalhe que rapidamente captou a atenção dos seguidores. A excelente forma física da atriz, aos 41 anos, foi amplamente elogiada, com muitos fãs a destacarem a sua elegância e boa condição física. Outro momento que não passou despercebido foi uma fotografia onde é possível ver Sofia Ribeiro a fazer uma videochamada (FaceTime) com João Jesus, mostrando que, apesar da distância, o casal continua muito cúmplice e apaixonado.

A acompanhar a publicação, a atriz escreveu uma simples, mas sentida legenda: «32 horas em Menorca! 💘 Não há nada como o mar certo?»

Como seria de esperar, os comentários multiplicaram-se em poucos minutos. «Lindaa», «Maravilhosa», «Menorca ficou ainda mais hot», «Que maravilha de foto, mesmo top, linda, tudo de bom» e «Linda maravilhosa» foram apenas algumas das muitas mensagens deixadas pelos seguidores.

Entre o azul intenso do mar, os momentos de descanso e uma chamada cheia de carinho para o namorado, Sofia Ribeiro mostrou que bastaram apenas 32 horas para viver uma escapadinha memorável. As imagens voltaram a conquistar os fãs, que não pouparam elogios à atriz e à felicidade que transmite nesta fase da sua vida.