Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

É considerada uma das atrizes mais bonitas e sensuais do país... e conquistou um dos maiores galãs da televisão

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 22min
É considerada uma das atrizes mais bonitas e sensuais do país... e conquistou um dos maiores galãs da televisão - TVI

Aos 41 anos está mais sensual do que nunca!

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Sofia Ribeiro aproveitou uma breve pausa na intensa rotina de gravações para fazer uma escapadinha até Menorca, em Espanha. A atriz viajou na companhia da amiga Paula Mourão Ribeiro, desfrutando de cerca de 32 horas dedicadas ao descanso, ao mar e ao sol.

Enquanto o namorado, João Jesus, se encontrava na Irlanda por motivos profissionais, Sofia Ribeiro decidiu aproveitar o bom tempo para recarregar energias numa das ilhas mais procuradas do Mediterrâneo. A viagem foi curta, mas ficou marcada por momentos de descontração e paisagens de sonho.

Através das redes sociais, a atriz partilhou vários registos destes dias especiais. Entre mergulhos, passeios de barco e águas cristalinas, Sofia Ribeiro mostrou-se feliz e totalmente rendida ao encanto de Menorca. Numa das fotografias, surge a posar num barco com um cenário paradisíaco como pano de fundo.

No entanto, houve um detalhe que rapidamente captou a atenção dos seguidores. A excelente forma física da atriz, aos 41 anos, foi amplamente elogiada, com muitos fãs a destacarem a sua elegância e boa condição física. Outro momento que não passou despercebido foi uma fotografia onde é possível ver Sofia Ribeiro a fazer uma videochamada (FaceTime) com João Jesus, mostrando que, apesar da distância, o casal continua muito cúmplice e apaixonado.

A acompanhar a publicação, a atriz escreveu uma simples, mas sentida legenda: «32 horas em Menorca! 💘 Não há nada como o mar certo?»

Como seria de esperar, os comentários multiplicaram-se em poucos minutos. «Lindaa», «Maravilhosa», «Menorca ficou ainda mais hot», «Que maravilha de foto, mesmo top, linda, tudo de bom» e «Linda maravilhosa» foram apenas algumas das muitas mensagens deixadas pelos seguidores.

Entre o azul intenso do mar, os momentos de descanso e uma chamada cheia de carinho para o namorado, Sofia Ribeiro mostrou que bastaram apenas 32 horas para viver uma escapadinha memorável. As imagens voltaram a conquistar os fãs, que não pouparam elogios à atriz e à felicidade que transmite nesta fase da sua vida.

Relacionados

Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos»

Uma piscina que parece uma praia paradisíaca: o refúgio português que conquistou José Condessa e Luisinha Oliveira

É impossível não sorrir: o anúncio de gravidez de Duarte Gomes e Filipa Nascimento está a emocionar os fãs

Mais Vistos

Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

Ontem
1

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
2 set 2025
2

Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos»

Hoje
3

Exclusivo «Terra Forte»: Armando morre

Terra Forte
dom, 28 jun
4

Vem aí em A Madrasta: Pedro descobre o verdadeiro objetivo de Diana e humilha-a

A Madrasta
Hoje
5

Vem aí em A Madrasta: A verdade está por um fio. Beatriz é informada de que Pedro teve um caso com Diana

A Madrasta
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em A Madrasta: Pedro descobre o verdadeiro objetivo de Diana e humilha-a

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi recebe notícia devastadora após desaparecimento de Luna

Terra Forte
Ontem

«Sortuda»: Sofia Ribeiro declara-se a João Jesus durante escapadinha romântica e mostra gesto único

Amor à Prova
Ontem

Esta portuguesa é um verdadeiro fenómeno nacional e namora com um dos homens mais cobiçados do mundo

Ontem

Vem aí em A Madrasta: A verdade está por um fio. Beatriz é informada de que Pedro teve um caso com Diana

A Madrasta
Hoje

Exclusivo «A Madrasta»: João Maria está doente e precisa de um transplante. Quem são os pais de João Maria?

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

É considerada uma das atrizes mais bonitas e sensuais do país... e conquistou um dos maiores galãs da televisão

Hoje

Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos»

Hoje

Uma piscina que parece uma praia paradisíaca: o refúgio português que conquistou José Condessa e Luisinha Oliveira

Hoje

É impossível não sorrir: o anúncio de gravidez de Duarte Gomes e Filipa Nascimento está a emocionar os fãs

Hoje

Maria Botelho Moniz revive um dos momentos mais felizes da sua vida… e há um brilho que não passou despercebido

Hoje

É português e um dos homens mais cobiçados do Mundo. E estas fotos são a prova disso

Hoje
Mais Fora do Ecrã