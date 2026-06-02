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Amor à Prova

Já não escondem nada. João Jesus recebe gesto de amor das sobrinhas de Sofia Ribeiro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:38
Já não escondem nada. João Jesus recebe gesto de amor das sobrinhas de Sofia Ribeiro - TVI

O romance entre Sofia Ribeiro e João Jesus continua a ganhar força. Desta vez, foi um pequeno detalhe partilhado pelo ator que acabou por chamar todas as atenções.

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Sofia Ribeiro e João Jesus já não escondem a felicidade que vivem desde que os rumores de romance começaram a circular.

Depois de a atriz ter surpreendido os seguidores ao partilhar uma fotografia onde o ator surgia de costas, alimentando as suspeitas de que existia algo mais entre os dois, foi agora a vez de João Jesus fazer uma publicação muito especial.

Nas redes sociais, o ator mostrou uma fotografia onde surge com vários acessórios no pulso. No entanto, houve um pormenor que não passou despercebido aos seguidores mais atentos.

Entre as pulseiras, destacava-se uma oferecida pelas sobrinhas de Sofia Ribeiro, onde se podia ler a palavra «Tio».

Veja aqui a partilha: