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São um dos casais mais comentados de Portugal. Ela deslumbrou em Veneza, ele não resistiu: “Que estrondo!”

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:52
São um dos casais mais comentados de Portugal. Ela deslumbrou em Veneza, ele não resistiu: “Que estrondo!” - TVI

Sofia Ribeiro brilha em Veneza e João Jesus mostra-se rendido: «Apaixonei-me outra vez!»

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Sofia Ribeiro viveu um daqueles momentos que dificilmente se esquecem. A atriz portuguesa viajou até Itália para marcar presença na 83.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, um dos eventos mais mediáticos do mundo do cinema, e fez questão de representar Portugal num palco onde se cruzaram algumas das maiores estrelas internacionais.

Entre flashes, glamour e nomes de peso da indústria cinematográfica, Sofia Ribeiro destacou-se pela elegância e pela escolha do visual. A atriz surgiu num vestido preto transparente, numa produção arrojada que rapidamente chamou a atenção e que fez com que os registos da sua passagem por Veneza corressem as redes sociais.

Mas houve alguém que ficou particularmente rendido. João Jesus, namorado de Sofia Ribeiro e também ator, não conseguiu esconder o orgulho e a admiração pela companheira.

Perante as imagens partilhadas pela atriz, o ator fez questão de deixar uma declaração pública que não passou despercebida.

«A internet foi abaixo!! Que estrondo. Orgulho em ti, meu amooor!», escreveu João Jesus. Esta declaração não foi suficiente. O ator voltou às redes sociais para se declarar uma vez mais a Sofia Ribeiro e reforçar o quanto continua apaixonado.

«Apaixonei-me outra vez! A mais linda! Não sei se sabes, mas gosto muito de ti, meu amor e tenho muito orgulho!», afirmou.

As palavras de João Jesus surgem numa altura em que o casal está cada vez mais sob os holofotes. Sofia Ribeiro e João Jesus são atualmente um dos casais de atores que mais atenção têm despertado em Portugal, desde que tornaram pública a relação, em maio deste ano.

Os dois começaram a namorar em março de 2026 e, desde então, têm protagonizado vários momentos que deixam os fãs atentos à relação.

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